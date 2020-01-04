Клебо выиграл спринт на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме, Устюгов – второй, Большунов - третий Норвежский лыжник Йоханнес Клебо в финальном забеге показал результат 3 минуты 3,78 секунды.

Загрузка... Второе место занял российский лыжник Сергей Устюгов, уступивший норвежцу 0,70 секунды. Замкнул тройку лучших еще один россиянин Александр Большунов. Добавим, что Глеб Ретивых стал пятым (+6,30), а Андрей Мельниченко - шестым (+8,69), Денис Спицов выбыл в полуфинале.