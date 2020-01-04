Юрий Бородавко: Обидное падение Непряевой не позволило побороться за призовые места Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результаты спринта классическим стилем в рамках многодневной лыжной гонки «Тур де Ски».

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- Обидное падение Натальи не позволило побороться за призовые места. Я Наталью еще не видел, но она упала как подкошенная, может ей по лыже ударили. Падение отбросило ее далеко назад и не позволило бороться с лидерами, - передает слова Бородавко ТАСС.

Напомним, что Непряева финишировала шестой, уступив победительнице Анамарии Лампич 15,30 секунды.