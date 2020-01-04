Александр Большунов: Завтра будет очень тяжело Российский лыжник рассказал, чего ждет от последнего этапа «Тур де Ски».

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После окончания спринтерской гонки на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» российский лыжник Александр Большунов дал комментарий норвежскому телеканалу NRK

«Завтра будет очень тяжело, – заявил Большунов. – Стараюсь сейчас не думать об этом слишком много. Когда добираешься до середины подъема, у любого могут возникнуть проблемы. Иногда там невозможно ничего контролировать».

Сегодня победу в спринтерской гонке одержал норвежец Йоханнес Клэбо, что позволило ему стать лидером общего зачета, опередив Большунова на одну секунду. Второе место в спринте занял россиянин Сергей Устюгов. Большунов финишировал третьим

«Тур де Ски» завершится завтра 5 января. На заключительном этапе в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет масс-старт свободным стилем на 10 км. Мужская гонка начнется в 17:15 по московскому времени.