Александр Большунов: Завтра будет очень тяжело - Советский спорт
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04 января 2020 17:10Лыжный спортШарафудинов Виктор

Александр Большунов: Завтра будет очень тяжело

Российский лыжник рассказал, чего ждет от последнего этапа «Тур де Ски».

После окончания спринтерской гонки на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» российский лыжник Александр Большунов дал комментарий норвежскому телеканалу NRK

«Завтра будет очень тяжело, – заявил Большунов. – Стараюсь сейчас не думать об этом слишком много. Когда добираешься до середины подъема, у любого могут возникнуть проблемы. Иногда там невозможно ничего контролировать».

Сегодня победу в спринтерской гонке одержал норвежец Йоханнес Клэбо, что позволило ему стать лидером общего зачета, опередив Большунова на одну секунду. Второе место в спринте занял россиянин Сергей Устюгов. Большунов финишировал третьим

«Тур де Ски» завершится завтра 5 января. На заключительном этапе в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет масс-старт свободным стилем на 10 км. Мужская гонка начнется в 17:15 по московскому времени.

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