Сергей Устюгов: Проигрываю Клебо всего 15 секунд, посмотрим, что будет завтра Российский лыжник претендует на победу в многодневке «Тур де Ски».

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Накануне заключительного этапа многодневки «Тур де Ски» россиянин Сергей Устюгов занимает третье место в общем зачете, проигрывая 15 секунд лидеру норвежцу Йоханнесу Клебо и 14 своему соотечественнику Александру Большанову.

После сегодняшней спринтерской гонки в итальянском Валь-ди-Фьемме Устюгов дал небольшое интервью норвежскому телеканалу NRK, оценив свои шансы на успех.

«Между мною и Йоханнесом всего пятнадцать секунд, – отметил российский лыжник. – В масс-старте на горе я могу выступить немного лучше, чем он. Все возможно. Завтра посмотрим».

Клебо одержал победу в спринте, и это позволило ему стать лидером общего зачета, опередив Большунова на одну секунду. Устюгов сегодня пришел к финишу вторым, а Большунов – третьим.

«Тур де Ски» завершится завтра 5 января. На заключительном этапе в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет масс-старт свободным стилем на 10 км. Мужская гонка начнется в 17:15 по московскому времени.

Напомним, что Устюгов выигрывал «Тур де Ски» в 2017 году.