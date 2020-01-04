Александр Большунов: Думаю завтра налить Клэбо водки перед стартом - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 января 2020 18:39Лыжный спортШарафудинов Виктор

Александр Большунов: Думаю завтра налить Клэбо водки перед стартом

Российский лыжник в шутливой манере рассказал о том, что нужно для того, чтобы победить на последнем этапе «Тур де Ски».

Накануне заключительного этапа многодневки «Тур де Ски» Александр Большунов проигрывает норвежцу Йоханнесу Клэбо всего одну секунду в общем зачете. После сегодняшней спринтерской гонки российский лыжник дал интервью телеканалу «Матч ТВ».

- Как относитесь к формату масс-старта для последнего этапа?

- Увидим, ждать осталось недолго. Пока реально не могу ничего сказать об этом.

- Сегодня после финиша вы с Клебо устроили догонялки, дурачились?

- Ну да, а что нельзя?

- И даже в этих догонялках вы ему уступили.

- Ну попробуй, обгони! Вы что думаете, он совсем дурачился? Соперничество даже в такой момент никто не отменял. Он лучший в мире спринтер, думаете, легко его обыграть?

Напоследок журналист напомнил, что 31 декабря в свой 23-й день рождения Большунов приглашал Клэбо выпить водки.

«Водка для Клэбо была, – ответил Александр. – Но он не пришел, так что не открывали. Думаю, завтра налить ему перед стартом».

Сегодня Клэбо выиграл спринт. Второе место занял россиянин Сергей Устюигов, а Большунов финишировал третьим.

«Тур де Ски» завершится завтра 5 января. На заключительном этапе в итальянском Валь-ди-Фьемме пройдет масс-старт свободным стилем на 10 км. Мужская гонка начнется в 17:15 по московскому времени.

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