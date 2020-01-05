Большунов выиграл «Тур де Ски», Устюгов стал вторым в общем зачете - Советский спорт
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05 января 2020 18:01Лыжный спортШарафудинов Виктор

Большунов выиграл «Тур де Ски», Устюгов стал вторым в общем зачете

На последнем этапе российскому лыжнику для победы в многодневке хватило финиша на третьем месте.

В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился последний этап многодневки «Тур де Ски». В гонке на горе Альпе Чермис Александр Большунов финишировал третьим, но российскому лыжнику хватило этого результата, чтобы стать первым в общем зачете.

Дело в том, что Большунов на 1 минуту и 10 секунд опередил своего главного конкурента норвежца Йоханнеса Клэбо, который был лидером общего зачета перед последним этапом.

Второе место в общем зачете другому россиянину – Сергею Устюгову, который становился победителем «Тур де Ски» в 2017 году. На последнем этапе Сергей финишировал пятым, но тоже опередил Клэбо, который показал лишь 21-й результат.

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Александр Большунов – победитель Тур де Ски 2020! Сергей Устюгов второй! Сегодня, 5 января 2020 года, в Валь ди Фиемме (Италия) завершился Тур де Ски 2020. Спортсмены состязались в масс-старте на 10 км. Победитель Тура рассчитывался по сумме всех времен всех гонок тура. Среди мужчин победил Александр Большунов (Россия, Архангельская область), вторй Сергей Устюгов (Россия, ХМАО-Югра), третий Йоханнес Клебо (Норвегия).

Публикация от ФЛГР (@russianskiteam)

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