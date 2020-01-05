Большунов выиграл «Тур де Ски», Устюгов стал вторым в общем зачете На последнем этапе российскому лыжнику для победы в многодневке хватило финиша на третьем месте.

В итальянском Валь-ди-Фьемме завершился последний этап многодневки «Тур де Ски». В гонке на горе Альпе Чермис Александр Большунов финишировал третьим, но российскому лыжнику хватило этого результата, чтобы стать первым в общем зачете.

Дело в том, что Большунов на 1 минуту и 10 секунд опередил своего главного конкурента норвежца Йоханнеса Клэбо, который был лидером общего зачета перед последним этапом.

Второе место в общем зачете другому россиянину – Сергею Устюгову, который становился победителем «Тур де Ски» в 2017 году. На последнем этапе Сергей финишировал пятым, но тоже опередил Клэбо, который показал лишь 21-й результат.