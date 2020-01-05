Александр Большунов: Ощущения выше некуда Российский лыжник прокомментировал победу на «Тур де Ски».

Сегодня Александр Большунов стал победителем престижной лыжной многодневки «Тур де Ски». На последнем этапе в итальянском Валь-ди-Фьемме россиянин пришел к финишу третьим в 10-километровой гонке с общего старта, но этого хватило, чтобы опередить в общем зачете норвежца Йоханнеса Клэбо. После финиша Большунов дал флэш-интервью телеканалу «Евроспорт».

«Ощущения выше некуда, – сказал Александр. – Я до последних метров боялся выходить вперед, потому что понимал, что гора очень сложная и ошибок не прощает. Но сегодня, похоже, был мой день, и даже силы остались по сравнению с теми двумя годами, что я сюда поднимался. Сегодня – мой день».

Большунов стал третьим россиянином, выигравшим «Тур де Ски». В 2013 году многодневку выиграл Александр Легков, а в 2017-м – Сергей Устюгов.