Юрий Бородавко: Большунов и Непряева хорошо поработали над устранением проблемы горной гонки Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел итоги «Тур де ски», в котором победили российские лыжники.

- Начнем с главного героя – Александра Большунова. Год назад гонка в гору стала большой проблемой для Александра. В этот раз проблем он не испытал и после окончания гонки было видно, что силы у него еще остались. Вы специально работали над покорением горы?

- Действительно, два года подряд для Саши горная гонка была самым тяжелым испытанием. Поэтому мы уделили повышенное внимание этой проблеме – на тренировках было много работы, посвященной подъему в гору. Тоже самое касается и Натальи Непряевой – в прошлом году ей также тяжело далась эта гора. Мы неплохо поработали над устранением этой проблемы, и как видите – она пришла в одни ноги с признанными «горнячками» и стала второй в общем зачете «Тур де ски».