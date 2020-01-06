Юрий Бородавко: Большунов и Клэбо с большим уважением относятся друг к другу Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подвел итоги «Тур де ски», в котором победили российские лыжники.

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- Клэбо 31 декабря в разделке проиграл больше минуты Устюгову и после гонки в расстроенных чувствах сказал журналистам, что потерял все шансы на победу, ничего не получается. Большунов в своем инстаграме пригласил норвежца на день рождения, написал, что приготовил для Йоханнеса торт и самогон папиного производства. Саша налаживает человеческие контакты с конкурентами.

- Жаль, что Йоханесс не пришел. Они же ровесники, ограничиваться только борьбой на трассе не хочется. Они с большим уважением относятся друг к другу. Установление человеческого контакта между двумя прекрасными спортсменами пойдет только всем на пользу. Саша более отрытый, Йоханесс достаточно закрытый парень.

Один сотрудник нашего тренерского штаба достаточно плотно общается с дедушкой и отцом Йоханесса. У нас даже возникла идея о проведении совместных тренировочных сборов в межсезонье. Чтобы с окончанием зимы не затухал интерес к лыжным гонкам.