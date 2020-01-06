Йоханнес Клебо: Гонка в Тоблахе разрушила весь тур Норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал, почему не смог одержать победу на «Тур де Ски».

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- Именно гонка в Тоблахе разрушила весь тур. Я должен был иметь минуту преимущества, но даже с таким запасом было бы трудно выиграть. Большунов поднимается в гору ужасно быстро. Знал, что это будет нелегко. Я честно предпринял попытку, но с самого начала знал, что должен найти свою скорость, подняться и потерять как можно меньше секунд, - передает слова Клебо «РИА Новости» со ссылкой на норвежскую NRK.

Накануне Клебо, лидирующий в общем зачете перед последней гонкой «Тур де Ски», финишировал в масс-старте на 21-м месте и занял лишь третью строчку по итогам многодневки.

Победу на «Тур де Ски» одержал россиянин Александр Большунов, второе место занял его партнер по команде Сергей Устюгов.