Устюгов пропустит ближайший этап Кубка мира Жена спортсмена ждет рождения ребенка.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе на своей странице в Instagram сообщила о том, что российский лыжник Сергей Устюгов не выступит на седьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место

Дело в том, что жена Устюгова Елена в скором времени ждет рождения ребенка.

Также Вяльбе сообщила, что в состав сборной России на этап седьмой этап Кубка мира вошли Александр Бессмертных, Александр Большунов, Ермил Вокуев, Андрей Ларьков, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко и Алексей Червоткин – у мужчин, а также Нина Дуботолкина, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина, Наталья Непряева и Екатерина Смирнова.

Соревнования в Нове-Место пройдут 18 и 19 января.