Непряева стала второй в гонке на 10 км в Нове Место

Бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Непряева стала серебряным призером индивидуальной гонки на десять километров свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове Место.
24-летняя российская лыжница уступила 32,7 секунды Терезе Йохауг из Норвегии. Бронзу завоевала другая представительница Норвегии – Хайди Венг.
В общем зачете Кубка мира Непряева продолжает занимать третье место, сократив отставание от идущей второй Венг на 20 очков. Лидирует с отрывом в 407 очков Йохауг.
Нове Место (Чехия)
Кубок мира
7-й этап
Женщины
10 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 23.51,6
2. Наталья Непряева (Россия) – +32,7
3. Хайди Венг (Норвегия) – +40,3…
25. Христина Мацокина (Россия) – +1.49,5...
29. Екатерина Смирнова (Россия) – +2.02,4...
38. Нина Дуботолкина (Россия) – +2.17,2...
45. Анна Жеребятьева (Россия) – +2.37,6...
50. Лидия Дуркина (Россия) – +2.54,1
Общий зачет: 1. Йохауг – 1309 очков. 2. Венг – 902. 3. Непряева – 859.