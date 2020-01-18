Непряева стала второй в гонке на 10 км в Нове Место Победу одержала Йохауг.

Бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Непряева стала серебряным призером индивидуальной гонки на десять километров свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове Место.

24-летняя российская лыжница уступила 32,7 секунды Терезе Йохауг из Норвегии. Бронзу завоевала другая представительница Норвегии – Хайди Венг.

В общем зачете Кубка мира Непряева продолжает занимать третье место, сократив отставание от идущей второй Венг на 20 очков. Лидирует с отрывом в 407 очков Йохауг.

Нове Место (Чехия)

Кубок мира

7-й этап

Женщины

10 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 23.51,6

2. Наталья Непряева (Россия) – +32,7

3. Хайди Венг (Норвегия) – +40,3…

25. Христина Мацокина (Россия) – +1.49,5...

29. Екатерина Смирнова (Россия) – +2.02,4...

38. Нина Дуботолкина (Россия) – +2.17,2...

45. Анна Жеребятьева (Россия) – +2.37,6...

50. Лидия Дуркина (Россия) – +2.54,1

Общий зачет: 1. Йохауг – 1309 очков. 2. Венг – 902. 3. Непряева – 859.