Юрий Бородавко: Для Непряевой и Большунова этап Кубка мира в Чехии получился очень удачным Тренер сборной России Юрий Бородавко оценил выступление российских лыжников Натальи Непряевой и Александра Большунова на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

- Результатом этапа Кубка мира доволен. Было опасение, что вчера на коньковой гонке трасса будет мягкой и это может помешать Большунову, но он справился с этой задачей, выиграл с достаточно большим преимуществом. В сегодняшней гонке он это преимущество удержал и смог на двух гонках добыть максимум очков. Это очень радует, потому что он смог упрочить свое преимущество в общем зачете Кубка мира.

Наталья, на мой взгляд, выступила в Чехии выше всяких похвал. На коньковой гонке стала второй, сегодня в тактической борьбе на финише вырвала у двух сильных соперниц серебряную медаль. Этап получился очень удачным как для Непряевой, так и для Большунова. Считаю, что они завоевали максимальное количество очков, - передает слова Бородавко ТАСС.

Напомним, что в воскресенье, 19 января, Большунов одержал победу в гонке преследования, а Непряева показала второй результат. Днем ранее Большунов победил на дистанции 15 км свободным стилем, а Непряева стала второй в гонке с раздельным стартом свободным стилем на 10 км.

Добавим, что Большунов лидирует в общем зачете Кубка мира. Непряева идет на третьем месте, уступая Терезе Йохауг и Хейди Венг.