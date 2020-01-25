Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе - Советский спорт
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25 января 2020 15:41Лыжный спортКорегин Владислав

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Россиянин опередил ближайшего преследователя на 0,9 секунды.

Россиянин Александр Большунов победил в скиатлоне на 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

Победитель прошел гонку за 1 час 13 минут 40,6 секунды. Второе место занял норвежец Симен Крюгер, отставшая на 0,9 секунды, замкнул тройку призеров еще один представитель Норвегии Сьюр Рете (+1,2).

Кубок мира. 11-й этап
Мужчины
Скиатлон. 15+15 км

1. Александр Большунов (Россия) – 1.13.40,6

2. Cимен Крюгер – отставание 0,9

3. Сьюр Рете (оба – Норвегия) +1,2...

6. Андрей Ларьков – +6.1...

9. Евгений Белов – +18,8

10. Александр Бессмертных – +19,1

15. Денис Спицов – +43,9...

19. Алексей Червоткин – +1.27,7...

22. Ермил Вокуев – +1.43,5...

25. Сергей Устюгов (все – Россия) – +1.48,0.

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