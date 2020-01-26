Елена Вяльбе: Непряева показала себя во всей красе, не только внешней, но и внутренней Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе – о победе российской лыжницы Натальи Непряевой в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

- Супер, молодец! Очень за нее рада. Показала себя во всей красе, не только внешней, но и внутренней. Спортсмен каждый раз выходит на старт для того, чтобы бороться за первое место. Безусловно, на данный момент Тереза Йохауг, наверно, сильнее. Но сезон еще не закончен, и Наталья будет бороться за победу в общем зачете Кубка мира. Получится или нет - это уже другой вопрос, - приводит слова Вяльбе ТАСС.

Добавим, что в общем зачете Кубка мира лидирует Йохауг (1553), Непряева занимает второе место, набрав 1087 очков, замыкает тройку лучших еще одна норвежка Хейди Венг (1020).