Большунов занял третье место в индивидуальном спринте на этапе Кубка мира Соревнования проходят в шведской Фалуне и завершатся 9 февраля.

Россиянин Александр Большунов финишировал на третьей позиции в рамках спринт классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Лучший результат показал норвежец Пол Голдберг, а вторым стал его партнер по команде Эрик Вальнес. Лыжные гонки, Кубок мира мужчины, индивидуальный спринт (классика) 1. Пол Голдберг (Норвегия) – 2:51.83 2. Эрик Вальнес (Норвегия) +0.52 3. Александр Большунов (Россия) +0.92 4. Федерико Пеллегрино (Италия) +2.40 5. Ховардс Солос Теугбель (Норвегия) +9.74 6. Теодор Петерсон (Швеция) +49,48