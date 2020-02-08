Юрий Бородавко: В финале Большунов со старта взял слишком высокий темп, на финише немного не хватило Юрий Бородавко, тренер Александра Большунова, оценил выступление российского лыжника на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

- Мы не думаем о том, стартовал Клебо или нет. Наша цель - соревноваться и завоевывать достойные места на этапах Кубка мира. Сегодня в финале он со старта взял слишком высокий темп, поэтому на финише ему немного не хватило сил, - цитирует специалиста ТАСС.

Напомним, что на этапе Кубка мира в Швеции Большунов завоевал бронзовую медаль.