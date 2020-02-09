Александр Большунов: Сборная Норвегии во всю применяла свою тактику и постоянно пускала «зайцев» Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

- Гонка сегодня была сложной. Сборная Норвегии во всю применяла свою тактику и постоянно пускала «зайцев». Поэтому мне приходилось работать за ними, закрывать просветы и забирать максимум на бонусных отсечках. Последний круг пришлось натянуть и на финише обогнать Рете, - цитирует Большунова «РИА Новости» со ссылкой на Eurosport.

Напомним, что Большунов преодолел всю дистанцию за 33 минуты и 10,3 секунды. На второй позиции – представитель Норвегии Шур Рете, уступивший россиянину 0,8 секунды. Замкнул тройку лучших еще один спортсмен из РФ – Иван Якимушкин (+9,7).