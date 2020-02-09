Юрий Бородавко: Эта гонка прошла под диктовку Большунова Юрий Бородавко, тренер Александра Большунова, оценил выступление российского лыжника в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

- Александр провел очень хорошую гонку, он полностью контролировал ход и заработал максимальное количество бонусов. В прекрасном спринтерском финише завоевал победу. Считаю, что правильно разложил силы на всю дистанцию. Эта гонка прошла под диктовку Большунова, - приводит слова специалиста «РИА Новости».

Напомним, что Большунов преодолел всю дистанцию за 33 минуты и 10,3 секунды. На второй позиции – представитель Норвегии Шур Рете, уступивший россиянину 0,8 секунды. Замкнул тройку лучших еще один спортсмен из РФ – Иван Якимушкин (+9,7).