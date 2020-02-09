Елена Вяльбе – о победе Большунова: Тактически все было сделано правильно Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала выступление российского лыжника Александра Большунова в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

- Очень сложно всегда что-либо говорить про победителя. В целом, понравилось, как он выступал, как он шел. Тактически все было сделано правильно, - цитирует Вяльбе «РИА Новости».

Напомним, что Большунов преодолел всю дистанцию за 33 минуты и 10,3 секунды. На второй позиции – представитель Норвегии Шур Рете, уступивший россиянину 0,8 секунды. Замкнул тройку лучших еще один спортсмен из РФ – Иван Якимушкин (+9,7).