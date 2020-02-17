Клэбо получил разрешение врачей на продолжение участия в «Ски-туре»

Норвежскому лыжнику Йоханнесу Клэбо врачи разрешили продолжить участие в «Ски-туре». Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) в качестве исключения позволила спортсмену, сломавшему палец, посетить у себя личного врача для медосмотра.
Лыжник ранее повредил палец на руке. Правила Ски-тура предполагают, что все спортсмены должны перемещаться между местами соревнований на поезде, однако для Клебо было сделано исключение. Он поблагодарил за предоставленную возможность.
«Я не хочу фокусироваться на сломанном пальце, теперь я буду сконцентрирован на гонках, которые остались в «Ски-туре», – приводит слова атлета NRK.no.
«Ски-тур» проходит 15-23 февраля в рамках этапов Кубка мира в Швеции и Норвегии. Лидером общего зачета КМ является россиянин Александр Большунов. Следом за ним идут Клебо и еще один норвежец Шур Рете.
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