Юрий Бородавко: Непряева вернется к выступлениям на этапе Кубка мира в Лахти

Спортсменка простудилась во время престижных соревнований «Ски-тур», проходящих в Швеции и Норвегии. Однако быстро пошла на поправку.
«Во время одной из гонок под дождем Наталья почувствовала озноб. Позже заболело горло и появились сопли, но температура не поднималась», - приводит слова тренера сборной России Юрия Бородавко «Р-Спорт».
Поэтому было принято решение снять лыжницу с дальнейших соревнований. Непряева занимает второе место в зачете Кубка мира и планируется, что в Лахти она сможет выступить.
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