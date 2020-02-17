Юрий Бородавко: Непряева вернется к выступлениям на этапе Кубка мира в Лахти Снявшаяся из-за простуды со «Ски-тура» российская лыжница Наталья Непряева выступит уже на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Спортсменка простудилась во время престижных соревнований «Ски-тур», проходящих в Швеции и Норвегии. Однако быстро пошла на поправку.

«Во время одной из гонок под дождем Наталья почувствовала озноб. Позже заболело горло и появились сопли, но температура не поднималась», - приводит слова тренера сборной России Юрия Бородавко «Р-Спорт».

Поэтому было принято решение снять лыжницу с дальнейших соревнований. Непряева занимает второе место в зачете Кубка мира и планируется, что в Лахти она сможет выступить.