Устюгов не выступит на этапах «Ски-Тура» из-за простуды Ранее по той же причине с соревнований снялась российская лыжница Наталья Непряева.

Российский лыжник Сергей Устюгов не сможет продолжить выступление в многодневной гонке «Ски-Тур» из-за простуды.

«Сергей прекращает выступление на «Ски-Туре», у него простуда», — приводит ТАСС слова главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Напомним, что ранее по той же причине от продолжения участия в престижных соревнованиях отказалась и лидер женской сборной Наталья Непряева.

«Ски-Тур», проходящий в несколько этапов в Норвегии и Швеции является этапом Кубка мира. После первых двух гонок Устюгов занимал 21 место в общем зачете соревнования. Непряева же шла второй в общем зачете Кубка мира.