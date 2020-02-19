На Югорский лыжный марафон уже заявилось 750 лыжников

11 апреля в Ханты-Мансийске, в пойме реки Горная, на самый захватывающий старт этой весны выйдут известные российские лыжники и просто любители хорошей лыжни. Если вы еще не успели зарегистрироваться, сейчас самое время. Тем более, что сделать это совсем не сложно. Перейти по ссылке www.ugraloppet.ru и следовать инструкциям. Но не откладывайте! За первые две недели на Югорский лыжный марафон зарегистрировалось уже 750 человек. Это почти вдвое больше, чем на ту же дату в прошлом году. Причем регистрация в прошлом году открывалась раньше.

Что интересно, наибольшее количество лыжников заявляются на самую длинную дистанцию в 50 км, на нее замахнулись уже 300 человек. Кстати, в прошлом году этой классической марафонской дистанции не испугались 718 участников. Организаторы надеются, что в 2020 году этот рекорд будет побит! Для тех, кто пока не готов к такой серьезной трассе, есть варианты поспокойнее: участники масс-старта могут также выбрать дистанции 5 и 25 километров.

Югорский лыжный марафон, проводимый при поддержке Правительства ХМАО, зарекомендовавший себя как важное спортивное событие, уже в восьмой раз соберет не только российских, но и зарубежных гостей и участников. Среди уже зарегистрировавшихся - лыжники из Германии, Казахстана и 28 регионов России. Все эти годы большой лыжный праздник в Югре проходит благодаря банку «Открытие».

«Банк заинтересован в развитии такого рода социальных спортивных проектов на территории Югры и всей России. Для банка марафон стал уже своего рода визитной карточкой. Мы рады, что в нашем регионе постоянно растет интерес к активному отдыху и здоровому образу жизни», - отметил управляющий Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Мосунов.

Спортивное событие активно поддерживают СМИ. Информационные партнеры Югорского лыжного марафона в этом году - Sports.ru, федеральный медиахолдинг 1stMediaInvest, информационно-аналитический портал siapress.ru. А газета «Советский спорт» стала генеральным информационным партнером. Следите за новостями.