Большунов показал лучший результат в масс-старте

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 34 км в рамках многодневной гонки «Ски Тур».
Таким образом, 23-летний уроженец Брянской области возглавил общий зачет. При этом он сломал палку и получил новую от соотечественника Дениса Спицова.
Второе место занял норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо, а замкнул тройку лучших его соотечественник Эмиль Иверсен.
Добавим, что 22 февраля пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин.
Лыжные гонки. «Ски Тур». Четвертый этап. Мерокер, Норвегия
Мужчины. Масс-старт. 34 км. Свободный стиль
1. Александр Большунов (Россия) –1:19.34.9
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) –+51,7
3. Эмиль Иверсен (Норвегия) –+51,8
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