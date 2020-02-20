Большунов показал лучший результат в масс-старте Соревнования проходят в норвежском Мерокере.

Российский лыжник Александр Большунов выиграл масс-старт на 34 км в рамках многодневной гонки «Ски Тур».

Таким образом, 23-летний уроженец Брянской области возглавил общий зачет. При этом он сломал палку и получил новую от соотечественника Дениса Спицова.

Второе место занял норвежский лыжник Йоханнес Хесфлот Клебо, а замкнул тройку лучших его соотечественник Эмиль Иверсен.

Добавим, что 22 февраля пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин.

Лыжные гонки. «Ски Тур». Четвертый этап. Мерокер, Норвегия

Мужчины. Масс-старт. 34 км. Свободный стиль

1. Александр Большунов (Россия) –1:19.34.9

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) –+51,7

3. Эмиль Иверсен (Норвегия) –+51,8