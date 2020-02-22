Юрий Бородавко: Ребята шутят, что норвежцы не заметили за рулем снегохода Устюгова Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал обвинения норвежцев в том, что россиянину в масс-старте на этапе «Ски Тура» помог выиграть следовавший рядом снегоход.

- Доходит до смешного. Конечно, им обидно проигрывать дома и проигрывать вчистую, поэтому находят различные оправдания. Ребята в команде шутят: дескать, норвежцы не заметили, что за рулем снегохода сидел Устюгов. Да, больной Устюгов специально снялся, чтобы сесть на снегоход и помочь Большунову, - цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Напомним, что в минувший четверг Большунов стал победителем масс-старта в рамках четвертого этапа многодневки «Ски Тур» в Мерокере (Норвегия). Сразу по окончании гонки норвежские лыжники Симен Хегстад Крюгер и Эмиль Иверсен выразили уверенность в том, что российскому спортсмену помог выиграть следовавший рядом с ним снегоход.