Елена Вяльбе: Устюгов должен быть лидером команды, но его характер побеждает его разум - Советский спорт
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23 февраля 2020 14:58Лыжный спорт

Елена Вяльбе: Устюгов должен быть лидером команды, но его характер побеждает его разум

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Сергей Устюгов неправильно распоряжается своим талантом.

- Серега меня сейчас, наверное, больше огорчает, нежели радует. Результатами или отношением? А тут одно вытекает из другого: если ты недисциплинирован, то и результат будет падать. Я считаю, что он неправильно распоряжается своим талантом, вот и все. Сейчас это достаточно ярко видно, Сергей же должен быть лидером в команде. Но его характер побеждает его разум, - цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, что Устюгов снялся со «Ски Тура» после двух гонок из-за простуды.

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