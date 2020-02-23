Елена Вяльбе: Устюгов должен быть лидером команды, но его характер побеждает его разум Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что Сергей Устюгов неправильно распоряжается своим талантом.

- Серега меня сейчас, наверное, больше огорчает, нежели радует. Результатами или отношением? А тут одно вытекает из другого: если ты недисциплинирован, то и результат будет падать. Я считаю, что он неправильно распоряжается своим талантом, вот и все. Сейчас это достаточно ярко видно, Сергей же должен быть лидером в команде. Но его характер побеждает его разум, - цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, что Устюгов снялся со «Ски Тура» после двух гонок из-за простуды.