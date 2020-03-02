Банк «Открытие» объявил призовой фонд восьмого Югорского лыжного марафона

На дистанции 50 км за первое место – 400 тысяч рублей, за второе 200 – тысяч рублей и 100 тысяч рублей за третье. Лыжники, занявшие от 4 до 10 место на этой дистанции, получат от 30 до 5 тысяч рублей. Победителям на других дистанциях – 5 км и 25 км – организаторы вручат памятные призы и подарки. Денежный призовой фонд предоставлен генеральным партнером марафона – банком «Открытие». Также предусмотрены поощрительные призы для детей и пожилых участников гонки. Все лыжники Югорского лыжного марафона получат памятную медаль участника.
Югорский лыжный марафон проходит с 2013 года, организаторы соревнований – правительство ХМАО-Югры, Федерация лыжных гонок Югры и АУ «Юграмегаспорт». Банк «Открытие» традиционно выступает генеральным партнером марафона. В этом году марафон пройдет в пойме реки Горная в Ханты-Мансийске 11 апреля. На участие в соревновании зарегистрировались уже более 900 спортсменов из 28 регионов России и зарубежных стран. Регистрация продолжается на сайте ugraloppet.ru. По прогнозам организаторов, в 2020 году в марафоне могут принять участие около 3 тысяч лыжников.
«Советский спорт» – генеральный информационный партнер мероприятия. Кроме того, информационную поддержку марафону оказывают федеральный медиахолдинг 1stMediaInvest, Sports.ru и портал siapress.ru. Все на югорскую лыжню!
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