Йохауг выиграла индивидуальную гонку, Непряева финишировала на 6-й позиции Соревнования проходят в Лахти (Финляндия).

Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км в рамках Кубка мира.

Второй стала Эбба Андерсон из Швеции, а замкнула тройку лучших финская лыжница Криста Пярмякоски.

Добавим, что россиянка Наталья Непряева заняла шестую строчку.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия

Женщины. 10 км, классический стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 23.53,3

2. Эбба Андерсон (Швеция) – +3,4

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +11,8...

6. Наталья Непряева (Россия) – +31,2...

17. Алиса Жамбалова (Россия) – +1.20,7…

20. Яна Кирпиченко (Россия) – +1.30,9…

26. Лидия Дуркина (Россия) – +2.08,7…

30. Анна Нечаевская (Россия) – +2.16,9…

38. Анна Жеребятьева (Россия) – +2.44,3.