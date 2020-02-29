Йохауг выиграла индивидуальную гонку, Непряева финишировала на 6-й позиции

Норвежская лыжница Тереза Йохауг стала победительницей индивидуальной гонки на 10 км в рамках Кубка мира.
Второй стала Эбба Андерсон из Швеции, а замкнула тройку лучших финская лыжница Криста Пярмякоски.
Добавим, что россиянка Наталья Непряева заняла шестую строчку.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
Женщины. 10 км, классический стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 23.53,3
2. Эбба Андерсон (Швеция) – +3,4
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +11,8...
6. Наталья Непряева (Россия) – +31,2...
17. Алиса Жамбалова (Россия) – +1.20,7…
20. Яна Кирпиченко (Россия) – +1.30,9…
26. Лидия Дуркина (Россия) – +2.08,7…
30. Анна Нечаевская (Россия) – +2.16,9…
38. Анна Жеребятьева (Россия) – +2.44,3.