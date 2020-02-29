Большунов завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Лахти Соревнования проходят в Финляндии.

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место по итогам гонки классическим стилем на 15 км в рамках этапа Кубка мира (32 минуты и 25,6 секунды).

Лучший результат показал финский лыжник Ииво Нисканен, который преодолел дистанцию за 32 минуты и 15,5 секунды. Третьим стал норвежец Ханс Холунн (+28,8).

Добавим, что следующая гонка в рамках этого турнира состоится 4 марта в норвежском Коннеруде.

Кубок мира. Лахти, Финляндия

Мужчины. 15 км, классический стиль

1. Ийво Нисканен (Финляндия) – 32.15,5

2. Александр Большунов (Россия) – +10,1

3. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – +28,8

4. Илья Семиков (Россия) – +38,8...

8. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) – +54,7

9. Александр Бессмертных (Россия) – +55,1

10. Иван Якимушкин (Россия) – +59,3

11. Алексей Червоткин (Россия) – +1.00,9.