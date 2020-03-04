Сундлинг выиграла спринт на этапе Кубка мира, Непряева не попала в полуфинал

На 12-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене завершились соревнования в спринте у женщин.
В финале первой к финишу пришла шведская лыжница Йонна Сундлинг с результатом 2 минуты 38,41 секунды. Второе место заняла швейцарка Надин Фендрих, проиграв Судлинг 24 сотые секунды. Бронза у шведки Линн Сванн, которая уступила победительнице 0,39 секунды.
Российская лыжница Наталья Непряева, занимающая третье место в общем зачете Кубка мира, выбыла в четвертьфинале и заняла 23-е место в общей классификации.
Лыжные гонки.
Кубок мира. 12-й этап.
Драммен, Норвегия
Женщины. Спринт, свободный стиль
Финал
1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2:38,41
2. Надин Фендрих (Швейцария) – +0,24
3. Линн Сван (Швеция) – +0,39
4. Кристине Ставос Скистад (Норвегия) – +0,97
5. Мая Дальквист (Швеция) – +5,70
6. Анамария Лампич (Словения) – +26,04.