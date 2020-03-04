Сундлинг выиграла спринт на этапе Кубка мира, Непряева не попала в полуфинал Соревнования проходят в норвежском Драммене.

На 12-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене завершились соревнования в спринте у женщин.

В финале первой к финишу пришла шведская лыжница Йонна Сундлинг с результатом 2 минуты 38,41 секунды. Второе место заняла швейцарка Надин Фендрих, проиграв Судлинг 24 сотые секунды. Бронза у шведки Линн Сванн, которая уступила победительнице 0,39 секунды.

Российская лыжница Наталья Непряева, занимающая третье место в общем зачете Кубка мира, выбыла в четвертьфинале и заняла 23-е место в общей классификации.

Лыжные гонки.

Кубок мира. 12-й этап.

Драммен, Норвегия

Женщины. Спринт, свободный стиль

Финал

1. Йонна Сундлинг (Швеция) – 2:38,41

2. Надин Фендрих (Швейцария) – +0,24

3. Линн Сван (Швеция) – +0,39

4. Кристине Ставос Скистад (Норвегия) – +0,97

5. Мая Дальквист (Швеция) – +5,70

6. Анамария Лампич (Словения) – +26,04.