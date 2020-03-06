Юрий Бородавко: Перед Непряевой поставлена цель опередить Йохауг в ближайшем будущем Тренер сборной России Юрий Бородавко поделился мнением, когда российская лыжница Наталья Непряева сможет опередить норвежку Терезу Йохауг.

– Трудно загадывать, когда это случится. Цель такая поставлена, но к этому нужно идти. К сожалению, эти сдвиги не происходят гигантскими шагами, это титанический труд, и невозможно эти сдвиги делать минутами. Чтобы сбросить каждую секунду, приходится бороться и много тренироваться, совершенствоваться и расти в плане психологии. Со стороны Непряевой стало больше понимания, на что она способна, но, с другой стороны, есть масса нерешенных вопросов, за счет которых она может прилично сдвинуться. Очень много проблем лежит у нее в голове, – цитирует Бородавко «РИА Новости».

Напомним, что в общем зачете Кубка мира этого сезона Непряева идет на третьем месте с 1308 очками. Йохауг продолжает уверенно лидировать, имея в активе 2368 баллов. На второй строчке ее соотечественница Хайди Венг (1647).