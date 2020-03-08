Юрий Бородавко: Большунов сам выбирал, когда поменять лыжи, и тактика сработала  

- Юрий Викторович, как там норвежцы себя чувствуют после того, что Саша с ними сделал на трассе?
- Не знаю, как там у норвежцев, но у нас точно праздник, - говорит Юрий Бородавко.
- Погода была неприятная – дождь, туман. Но наши смазчики угадали с покрытием.
- Да, сервисмены хорошо поработали, как и всегда. Они заготовили лыжи на все случаи. На последнем тестировании все наши спортсмены получили полную информацию, когда и какие лыжи нужно менять. У нас лыжи работали лучше, сервисмены отработали отлично.
- Но Большунов не менял лыжи долго. Норвежцы, включая Клэбо, поменяли на отметке 31 км, Саша стал менять только на 37,2 км. Вы вместе с ним разрабатывали тактику?
- Нет, Саша сам решал, когда поменять лыжи. Но понятно, что лучше это было делать ближе к концу дистанции, чтобы смазки хватило до конца гонки. Так и получилось, лыжи у Саши сработали на отлично.
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