Юрий Бородавко: Большунов сам выбирал, когда поменять лыжи, и тактика сработала Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко – о победе Александра Большунова в марафонской гонке в Норвегии.

- Юрий Викторович, как там норвежцы себя чувствуют после того, что Саша с ними сделал на трассе?

- Не знаю, как там у норвежцев, но у нас точно праздник, - говорит Юрий Бородавко.

- Погода была неприятная – дождь, туман. Но наши смазчики угадали с покрытием.

- Да, сервисмены хорошо поработали, как и всегда. Они заготовили лыжи на все случаи. На последнем тестировании все наши спортсмены получили полную информацию, когда и какие лыжи нужно менять. У нас лыжи работали лучше, сервисмены отработали отлично.

- Но Большунов не менял лыжи долго. Норвежцы, включая Клэбо, поменяли на отметке 31 км, Саша стал менять только на 37,2 км. Вы вместе с ним разрабатывали тактику?

- Нет, Саша сам решал, когда поменять лыжи. Но понятно, что лучше это было делать ближе к концу дистанции, чтобы смазки хватило до конца гонки. Так и получилось, лыжи у Саши сработали на отлично.