Большунов выиграл Кубок мира в дистанционных дисциплинах Это произошло после победы россиянина на классическом марафоне в Норвегии.

Российский лыжный гонщик Александр Большунов выиграл Кубок мира в дистанционных дисциплинах.

Восьмого мая он победил в 50-километровом марафоне в Норвегии. Теперь на счету россиянина 1293 очка, ближайший преследователь норвежец Шур Рете отстает от Большунова на 429 очков.

Кроме того, в общем зачете Кубка мира российский спортсмен с большим отрывом лидирует и может оформить чемпионство уже в следующей гонке при благоприятных раскладах.