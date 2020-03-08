Большунов может не выступить в Канаде, этапы Кубка мира могут отменить из-за коронавируса Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал «Советскому спорту», что в данный момент ФИС решает, проводить ли этапы Кубка мира в Канаде.

- Сейчас проходит заседание Международной федерации лыжных гонок, - сказал Юрий Бородавко. - Там будет решаться, проводить ли этапы Кубка мира в Канаде из-за угрозы коронавируса. У нас билеты куплены, завтра утром мы должны вылететь в Канаду. Но если ФИС решит этапы отменить, мы не полетим.

Также Юрий Бородавко сообщил, что в сборной России есть потери – приболели Ларьков и Спицов. Они точно в Канаду не полетят.