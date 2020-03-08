Большунов может не выступить в Канаде, этапы Кубка мира могут отменить из-за коронавируса

- Сейчас проходит заседание Международной федерации лыжных гонок, - сказал Юрий Бородавко. - Там будет решаться, проводить ли этапы Кубка мира в Канаде из-за угрозы коронавируса. У нас билеты куплены, завтра утром мы должны вылететь в Канаду. Но если ФИС решит этапы отменить, мы не полетим.
Также Юрий Бородавко сообщил, что в сборной России есть потери – приболели Ларьков и Спицов. Они точно в Канаду не полетят.
Хабиб назвал Фергюсона глупым человеком, лживым мексиканцем и пнул его пояс (видео) Нурмагомедов и Фергюсон пообщались на пресс-конференции, приуроченной к турниру UFC 249. 07.03.2020 03:08 ММА Ващенко Сергей «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Как это было До поединка осталось полтора месяца. 07.03.2020 02:14 ММА Ващенко Сергей Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для России Привыкнуть к отсутствию зрителей на трибунах оказалось непросто. К отсутствию медалей нашей женской сборной мы привыкли давно. 05.03.2020 21:33 Биатлон Мысин Николай Меньше фаворитов, больше шансов. 5 причин следить за чемпионатом Европы по биатлону Континентальное первенство стартует уже сегодня в Минске 26.02.2020 10:00 Биатлон Велиев Эмиль Хартли не дотянул до мирового уровня. «Салават Юлаев» победил «Авангард» Волевые победы «Салавата Юлаева» и «Барыса», «теннисная баранка» «Витязя» в Подольске, крушение «Локомотива» – самые интересные события в обзоре игрового дня. 05.03.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав «Жизни спортсменов важнее». На этапе Кубка мира не будет зрителей Стартующий в четверг в чешском Нове-Место этап Кубка мира пройдет без зрителей – так решили организаторы. Причина – злополучный коронавирус, который продолжает распространяться по Европе. 03.03.2020 17:45 Биатлон Волохов Юрий «Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ На чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой. 06.03.2020 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Смоляков: Зря я угрожал Саше Емельяненко. Повелся на провокацию Российский боец Дмитрий Смоляков назвал исчерпанным конфликт с Александром Емельяненко, которому он угрожал расправой, и рассказал о переезде в США. 08.03.2020 13:00 ММА Усачев Владислав Кирилл Новиков: Если честно, я не хотел бы обсуждать судейство. Правила есть правила Главный тренер «Динамо» ответил на вопросы журналистов после домашней победы над «Тамбовом» (1:0). 07.03.2020 20:41 Футбол Мощенко Захар