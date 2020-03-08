- На отметке 37,2 Большунов решил все-таки реши поменять лыжи, потерял на этом 19 секунд, но зато вместе в Крюгером оторвался от лидирующей группы. В этот момент вы поняли, что гонка наша?

- Таких мыслей не было. Крюгер показал высокую скорость не уступал Александру лидирующую позицию. Было видно, что норвежец настроен очень серьезно. Оставалось надеться только на финишную прямую.

- Большунов за Крюгером «посидел», затем три раза оттолкнулся и выиграл финиш.

- Не совсем так. Все решилось на последних 10-15 метрах.

- Но все же наш главный соперник за большой кубок Клэбо уже отвалился.

- Мы в этом момент про кубок не думали, думали только об этой гонке. Потому что на сегодняшний день только три человека в мире смогли выиграть эту гонку дважды подряд – Петтер Нортуг, Мартин Сундбю и вот наш Александр.