Сундбю назвал Большунова непобедимым в дистанционных гонках Такое мнение норвежский лыжник высказал после Холменколленского классического марафона.

Российского лыжника Александра Большунова нельзя победить в дистанционных гонках. Так считает двукратный олимпийский чемпион Мартин Йонсруд Сундбю из Норвегии.

«Он стабильно на вершине, выигрывает все подряд. Кажется просто непобедимым. Это очень впечатляет», — приводит слова Сундбю VG.

Большунов восьмого марта второй год подряд выиграл королевский марафон в Норвегии. Он также завоевал Кубок мира в зачете дистанционных гонок. Существует большая вероятность, что россиянин выиграет и в общем зачете.

Сундбю проиграл российскому победителю марафона больше минуты и занял 12-е место.