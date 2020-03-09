Сундбю назвал Большунова непобедимым в дистанционных гонках

Российского лыжника Александра Большунова нельзя победить в дистанционных гонках. Так считает двукратный олимпийский чемпион Мартин Йонсруд Сундбю из Норвегии.
«Он стабильно на вершине, выигрывает все подряд. Кажется просто непобедимым. Это очень впечатляет», — приводит слова Сундбю VG.
Большунов восьмого марта второй год подряд выиграл королевский марафон в Норвегии. Он также завоевал Кубок мира в зачете дистанционных гонок. Существует большая вероятность, что россиянин выиграет и в общем зачете.
Сундбю проиграл российскому победителю марафона больше минуты и занял 12-е место.
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