Большунов – о пандемии коронавируса: Понятия не имею, когда теперь вернусь домой На сегодняшний день от этой болезни скончались больше 10 тысяч человек.

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на его спортивную жизнь.

– Понятия не имею, когда теперь вернусь домой, где и как получится организовать тренировки. Поэтому и вожу с собой в машине все, что может мне понадобиться.

– И гречку тоже?

– Вот ее забыл взять.

– И где же намереваетесь кататься?

– Не знаю. Реально – не знаю. Снега, похоже, нет нигде. Дома в Подывотье у нас его этой зимой вообще, считайте, не было, – сказал Большунов для RT.