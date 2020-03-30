Норвежские лыжники провели забег на 516 километров Этот результат стал рекордным в истории.

Норвежские лыжники Джоар Теле, Андерс и Йорген Окленды преодолели 516 км за 31 час.

Это стало новым мировым рекордом, сообщает NRK. Прежнее достижение составляло 513,5 км за 48 часов и было установлено Бьерном Леккеном.

Спортсмены использовали двух помощников, которые перевозили станок для смазки лыж и съестные припасы для 30-часового забега.