Юрий Бородавко: Не существует модели идеального лыжника Старший тренер сборной Юрию Бородавко в интервью «Советскому спорту» поделился мнением по поводу идеального лыжника.

- Опишите свою модель идеального лыжника.

- Абсолютно идеальной модели нет. Давайте поставим рядом величайших спортсменов. Например, в свое время Павел Константинович Колчин был выдающимся лыжником. При этом весил 63 килограмма и был невысокого роста. Юха Мието - двухметровый, и также был выдающимся спортсменом. Даже сейчас поставить рядом щупленького Шура Рете и Александра Большунова. Первый - многократный чемпион мира, второй также успешен. Они все абсолютно разные. Их уникальность в том, что они смогли реализовать свои достоинства и подтянуть слабые места, распорядится правильно своим телом, которое дала им природа-матушка.