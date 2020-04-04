Юрий Бородавко: Не существует модели идеального лыжника

- Опишите свою модель идеального лыжника.
- Абсолютно идеальной модели нет. Давайте поставим рядом величайших спортсменов. Например, в свое время Павел Константинович Колчин был выдающимся лыжником. При этом весил 63 килограмма и был невысокого роста. Юха Мието - двухметровый, и также был выдающимся спортсменом. Даже сейчас поставить рядом щупленького Шура Рете и Александра Большунова. Первый - многократный чемпион мира, второй также успешен. Они все абсолютно разные. Их уникальность в том, что они смогли реализовать свои достоинства и подтянуть слабые места, распорядится правильно своим телом, которое дала им природа-матушка.
«Вы хотите, чтобы Хабиб проиграл?» Что за дичь происходит с UFC 249 «Советский спорт» продолжает следить за ситуацией с организацией поединка между чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 31.03.2020 17:30 ММА Усачев Владислав Вслед за «Адмиралом» и «Лучом» от государственной халявы нужно оторвать весь профессиональный спорт Наконец-то хотя бы на Дальнем Востоке поняли, что бюджетные деньги и профессиональный спорт – понятия несовместимые. 01.04.2020 21:00 Хоккей Славин Виталий 4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев Александр Тихонов: Претензии к Драчеву? Ни результатов, ни спонсоров, ни денег Четырехкратный олимпийский чемпион был в числе подписавших открытое письмо с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:00 Биатлон Волохов Юрий Пес Панарина может сам зарабатывать деньги. Четвероногие друзья хоккеистов Во время режима самоизоляции даже у таких занятых людей, как спортсмены, появляются драгоценные часы для общения со своими домашними...животными. 03.04.2020 16:00 Хоккей Кузютина Елена Жадная бездарная женщина, глисты, унитаз и старая проститутка Идет всего вторая неделя коронавирусного карантина, а нервы у народа начинают потихоньку сдавать. «Советский спорт» собрал крепкие высказывания коллег из спортивного мира и составил «рейтинг наездов». 03.04.2020 18:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев