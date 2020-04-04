Юрий Бородавко: У меня сейчас великолепная группа, одно удовольствие с ней работать Старший тренер сборной Юрию Бородавко в интервью «Советскому спорту» - о переходе из лыж в биатлон.

- Стина Нильссон выиграла все в лыжах, переходит в биатлон. А если Александр Большунов не высказывал желания перейти в биатлон? «Возьму-ка я винтовочку, сделаю там всех! И призовые там побольше»...

- Не знаю, какое слово тут ключевое: «призовые» или «винтовочка», - смеется Юрий Бородавко. - Но таких разговоров не было. Думаю, что Александр в лыжах еще себя не до конца реализовал. У него пока очень много не одержанных побед. Ему сейчас не до биатлона.

- Если вам предложит должность тренера в биатлонной сборной. Что ответите?

- Но сейчас у меня великолепная группа, с которой мне приятно работать. И эта работа доставляет мне огромное удовольствие. Плюс, есть еще нераскрывшиеся спортсмены. Считаю, должен вывести этих ребят на самый высокий уровень.