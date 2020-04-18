Дмитрий Губерниев – о работе Вяльбе в ФЛГР: Одним Большуновым прикрыть зад? А дальше пропасть Известный комментатор раскритиковал работу федерации лыжных гонок и ее президента.

Дмитрий Губерниев в очередной раз раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, которая неоднократно подчеркивала, что выступает против работы комментатора «Матч ТВ» на трансляциях лыжных гонок.

«Это вы у нее спросите, почему она против меня, – заявил Губерниев в интервью «Спорт день за днем». – Она же всего лишь президент ФЛГР. Я, например, журналист, я задаю вопросы. Эти вопросы, конечно, не нравятся, потому что они там занимаются какими-то темными делишками и прекрасно понимают, что, когда я буду комментировать, я же обо всем расскажу. Понимаете, в чем чудовищность ситуации? Без ложной скромности скажу: мне не нравится, что мои интервью безумно интереснее, чем интервью с биатлонистами, с лыжниками. У нас люди спорт не любят, мы не спортивная страна.

В прошлом году в Холменколленском марафоне у нас было четыре первых места, сейчас – Большунов. Одним человеком прикрыть задницу? А дальше пропасть. Все те люди, которые должны были в этом сезоне прогрессировать, они почему-то это не сделали. Посмотрите, что у нас в спринте творится. Спринт лыжный похоронен! Потому что спринтерскую группу прокляли, на Каминского наплевали, Юрий Михайлович – прекрасный тренер, который воспитал Петухова, Крюкова, Панжинского. Сейчас мы пожинаем плоды».

В нынешнем сезоне Александр Большунов стал первым отечественным лыжником за последние 29 лет, который выиграл общий зачет Кубка мира.