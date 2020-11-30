Клэбо отказался от участия в Кубке мира до конца года из-за коронавируса

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо отказался от участия в Кубке мира до конца 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Я считаю, что делать заграничные поездки в наше время неправильно, такие передвижения предполагают большое количество контактов со многими людьми. Я не собираюсь подвергаться опасности», - заявил спортсмен в эфире норвежской телерадиокомпании NRК.

Таким образом, Йоханнес пропустит этапы в Давосе (12-13 декабря) и Дрездене (19-20 декабря).

Напомним, Клэбо является трехкратным олимпийским чемпионом (2018), трехкратным чемпионом мира (2019), обладателем Кубка мира сезонов-2017/18 и 2018/19, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2018/19.

На первом этапе Кубка мира-2020/21 норвежец выиграл гонку преследования.