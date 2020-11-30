Иверсен вслед за Клэбо отказался от участия в Кубке мира до конца года

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен заявил, что не будет участвовать в Кубке мира до конца года из-за пандемии коронавируса.

Ранее в понедельник об аналогичном решении объявил трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо.

«Я поддерживаю то, что сказал Йоханнес, и могу подтвердить, что не буду участвовать в гонках до Рождества. Мое решение также касается и «Тур де Ски», — цитирует Иверсена NRK.

Таким образом, Эмиль пропустит этапы в Давосе (12-13 декабря) и Дрездене (19-20 декабря), а также многодневку «Тур де Ски», запланированную на период с 1 по 10 января 2021 года.

Добавим, что на первом этапе Кубка мира, который прошел в минувшие выходные в финской Руке, Иверсен финишировал третьим в спринте классическим стилем и в гонке преследования на 15 километров.