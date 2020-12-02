Сборные Швеции и Финляндии в полном составе пропустят два этапа Кубка мира

Сборные Швеции и Финляндии приняли решение в полном составе пропустить два декабрьских этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Шведы и финны не приедут в швейцарский Давос и немецкий Дрезден.

«После долгих обсуждений мы пришли к такому решению, – заявил врач сборной Швеции Пер Андерссон в интервью SVT Sport. – Это было чрезвычайно трудное решение, но эпидемиологическая ситуация была критической. Я знаю много спортсменов из других видов спорта, которые заболели. Зная это, мы не хотим подвергать наших лыжников риску заражения».

Финская сборная свое заявление по поводу пропуска двух этапов Кубка мира опубликовала в своем официальном инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Suomen hiihtomaajoukkue (@xcteamfin)

Стоит добавить, что ранее от участие в декабрьских соревнованиях в Швейцарии и Германии объявила сборная Норвегии.

Гонки в Давосе пройдут 12 и 13 декабря, а в Дрездене – 19 и 20 декабря.