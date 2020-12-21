Александр Легков: Пусть Нортуг приезжает в Россию, проведу с ним правильную спортивную работу

Олимпийский чемпион Александр Легков прокомментировал приговор норвежскому лыжнику.

- Хуже к нему я относиться точно не стану. Пусть он приезжает в Россию, я проведу с ним правильную спортивную работу. Для меня он в любом случае остается королем, лучшим из лучших. На него надо равняться, единственное, не в таких случаях, - цитирует Легкова ТАСС.

Напомним, что в понедельник стало известно, что двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг был признан виновным в делах о хранении наркотиков, а также безрассудном вождении автомобильным средством.