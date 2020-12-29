Сборная России назвала состав на «Тур де Ски»

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды для участия в многодневке «Тур де Ски».

РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Федерации лыжных гонок России сообщает, что в состав мужской команды вошли Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Артем Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Илья Семиков и Александр Терентьев. За женскую сборную выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина и Анастасия Фадеева.

Добавим, что многодневка пройдет с 1 по 10 января 2021 года в Валь-Мюстаире (Швейцария), продолжится в Тоблахе (Италия), а завершится в Валь-ди-Фьемме (Италия).