Группа российских лыжников тренера Бородавко сдала тесты на коронавирус накануне «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что спортсмены его группы успешно прошли тестирование на коронавирус накануне старта «Тур де Ски».

«Наша группа сейчас в Италии, завтра мы переезжаем в Валь-Мюстаир, – цитирует Бородавко ТАСС. – Группа сдала тесты и получила допуск на участие в соревнованиях, так что пока никаких проблем нет. Лыжники из группы, которая в Тоблахе, тоже сдала тесты и ждет результатов. Надеемся, что они тоже будут отрицательными и завтра вся команда уже соберется в Валь-Мюстаире.

Был вопрос, приглашать или не приглашать лыжников, которые выступали в России. Поскольку два дня назад они закончили выступать на «Красногорской лыжне», а там большой тур, сразу ехать на «Тур де Ски» – это чрезвычайно тяжело. Поэтому решено подключить их на этап Кубка мира в Лахти».

Традиционная многодневка «Тур де Ски» пройдет в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января в рамках Кубка мира. В прошлом году ее победителем стал россиянин Александр Большунов.