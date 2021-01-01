Большунов стал вторым в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

Действующий победитель «Тур де Ски» Александр Большунов завоевал серебро в спринте свободным стилем на первом этапе новой многодневки, которая в первый день 2021 года стартовала в Валь Мюстаире (Швейцария).

24-летний российский лыжник финишировал в финале вторым, уступив 0,57 секунды итальянцу Федерико Пеллегрино. Третье место занял француз Ришар Жув.

Отметим, что в финал пробились еще два представителя России – Глеб Ретивых и Артем Мальцев. Они стали четвертым и пятым соответственно.

В субботу мужчины побегут масс-старт на 15 км классическим стилем. Начало – 16:45 (мск).

Валь Мюстаир (Швейцария)

«Тур де Ски»

1-й этап

Мужчины

Спринт (С)

Финал