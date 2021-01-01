Большунов стал вторым в спринте на первом этапе «Тур де Ски»

Действующий победитель «Тур де Ски» Александр Большунов завоевал серебро в спринте свободным стилем на первом этапе новой многодневки, которая в первый день 2021 года стартовала в Валь Мюстаире (Швейцария).
24-летний российский лыжник финишировал в финале вторым, уступив 0,57 секунды итальянцу Федерико Пеллегрино. Третье место занял француз Ришар Жув.
Отметим, что в финал пробились еще два представителя России – Глеб Ретивых и Артем Мальцев. Они стали четвертым и пятым соответственно.
В субботу мужчины побегут масс-старт на 15 км классическим стилем. Начало – 16:45 (мск).
Валь Мюстаир (Швейцария)
«Тур де Ски»
1-й этап
Мужчины
Спринт (С)
Финал
- Федерико Пеллегрино (Италия) – 3.08,44
- Александр Большунов (Россия) – +0,57
- Ришар Жув (Франция) – +2,53
- Глеб Ретивых (Россия) – +4,33
- Артем Мальцев (Россия) – +4,83
источник: «Советский спорт»