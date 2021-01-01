Шведка Сван выиграла спринт на первом этапе «Тур де Ски», россиянки в финал не пробились

Шведская лыжница Линн Сван стала победительницей спринта свободным стилем на первом этапе многодневки «Тур де Ски», которая стартовала в Валь Мюстаире (Швейцария).

В финале 21-летняя Сван опередила на полсекунды Анамарию Лампич из Словении, которую, впрочем, позднее дисквалифицировали за создание помехи Надин Фандрих из Швейцарии. Таким образом второе место перешло к американке Джессике Диггинс, а бронза досталась Фриде Карлссон из Швеции.

Российские лыжницы в финал не пробились. Лучшие из них – Наталья Непряева и Татьяна Сорина дошли до полуфинала, где не попали в тройку лучших своих забегов.

Отметим, что в Непряева становилась второй в общем зачете «Тур де Ски» двух предыдущих сезонов.

В субботу у женщин запланирован масс-старт на 10 км классическим стилем. Начало – 14:30 (мск).